Цена на нефть упала ниже $81 за баррель впервые с середины января

Цена на нефть упала ниже $81 за баррель впервые с середины январяЭто происходит из-за решения отложить введение ценового потолка и разрешения Венесуэле поставлять нефть в США
Фьючерсы на нефть марки Brent 28 ноября подешевели до минимума с января 2022 г., опустившись ниже $81/барр., следует из данных биржи ICE.
Около 10:00 мск цена январских фьючерсов снизилась на 3,6% к уровню начала торгов до $80,64/барр. На 12:00 котировки чуть восстановились – до $81,3/барр.
Новый виток падения цены на нефть начался на прошлой неделе: стоимость барреля Brent снизилась с $88,36 22 ноября до $85,41 23 ноября, а затем до $83,63 25 ноября.
Мировые цены на нефть в 2022 г. взлетели после начала специальной военной операции, введения антироссийских санкций и опасений относительно дальнейших поставок из России. Стоимость Brent достигла максимума в начале марта, приблизившись к $128/барр. Затем нефтяные котировки постепенно снижались и летом преодолели отметку в $100/барр. Уже 17 ноября цены опустились ниже $90/барр.
Новый виток падения цен на нефть начался на фоне задержки принятия решения по введению потолка цен на российскую нефть. Страны «большой семерки» (G7: входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и ЕС договорились ввести ограничение цен на нефть из РФ одновременно со вступлением в силу эмбарго ЕС. Но 24 ноября страны ЕС не смогли договориться об уровне потолка из-за позиции Польши, которая выступила за уровень в $30/барр., в то время как большинство других государств – за уровень в $65-70/барр., писала газета Politico.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов поясняет, что падение цен на нефть вызвано сочетанием негативных факторов. По его мнению, это обсуждение потолка цен на нефть, действующие коронавирусные ограничения в Китае, а также повышение ставок центральных банков по всему миру. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что инвесторы опасаются глобальной рецессии, при которой производство товаров снизится, и топлива для их перевозки будет нужно меньше.
По мнению Галактионова, если потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне $80/барр., это может поддержать цены на нефть. Также поддержать их может дальнейшее сокращение квоты на добычу нефти странами ОПЕК+ на январь - февраль 2023 г., которое 4 декабря в Вене будут обсуждать страны - участницы картеля. В октябре ОПЕК+ снизила квоту на ноябрь и декабрь 2022 г. на 2 млн барр./сутки, что стало самым сильным снижением показателя с момента заключения сделки в апреле 2020 г.
Власти России неоднократно заявляли, что российские компании не будут поставлять энергоносители по ограниченной цене. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия будет поставлять нефть дружественным странам либо сократит ее добычу. Bloomberg сообщил 26 ноября со ссылкой на источники, что российские власти готовят указ президента, который запретит компаниям и трейдерам продавать нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. Если же решение по уровню потолка цен на нефть будет отложено, продолжает Галактионов, то нефтяные котировки могут упасть ниже $80/барр. Вероятность введения потолка уже влияет на цены, отмечает аналитик.
Цены на нефть могут преодолеть отметку в $80/барр. и из-за действий США, добавляет Юшков. «Вашингтон продемонстрировал, что цена на нефть для него принципиальна, поэтому они готовы снять часть санкций с Венесуэлы, которая обладает самыми большими запасами нефти, чтобы вывести на рынок дополнительные объемы топлива», – отмечает он.
26 ноября минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает американской Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.
The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники 5 октября, что стороны обсуждают снятие санкций и соглашение о разморозке средств Венесуэлы для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования. В обмен на это президент Венесуэлы Николас Мадуро должен согласиться на переговоры с оппозицией и проведение «свободных выборов» в 2024 г.