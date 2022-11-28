Цена на нефть упала ниже $81 за баррель впервые с середины января

По мнению Галактионова, если потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне $80/барр., это может поддержать цены на нефть. Также поддержать их может дальнейшее сокращение квоты на добычу нефти странами ОПЕК+ на январь - февраль 2023 г., которое 4 декабря в Вене будут обсуждать страны - участницы картеля. В октябре ОПЕК+ снизила квоту на ноябрь и декабрь 2022 г. на 2 млн барр./сутки, что стало самым сильным снижением показателя с момента заключения сделки в апреле 2020 г.