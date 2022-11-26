Американские власти разрешили Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы
Минфин США разрешил американской энергетической компании Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте министерства.
«Лицензия разрешает <...> продажу, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron», – говорится в документе (цитата по ТАСС).
Уточняется, что выданная лицензия не позволяет уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату любых дивидендов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA или любому юридическому лицу, в котором компания владеет прямо или косвенно 50 или более процентами акций, продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron или через них для экспорта в любую юрисдикцию, кроме США, а также не разрешает любые сделки с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое находится в собственности или под контролем юридического лица, находящемся в России, и др.
6 октября официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что США могут ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы добиться увеличения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Заявлению Уотсон предшествовала статья The Wall Street Journal 5 октября, где со ссылкой на источники говорилось о подготовке США ослабления санкций против Венесуэлы. Речь может идти о разрешении американской Chevron возобновить в стране добычу нефти, что даст возможность легально поставлять ее в США и ЕС. По данным газеты, стороны обсуждают и соглашение о разморозке замороженных средств Венесуэлы для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования. В обмен на это Мадуро должен согласиться на переговоры с оппозицией, а также провести «свободные выборы» в 2024 г.