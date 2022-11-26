Американские власти разрешили Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы

6 октября официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что США могут ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы добиться увеличения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Заявлению Уотсон предшествовала статья The Wall Street Journal 5 октября, где со ссылкой на источники говорилось о подготовке США ослабления санкций против Венесуэлы. Речь может идти о разрешении американской Chevron возобновить в стране добычу нефти, что даст возможность легально поставлять ее в США и ЕС. По данным газеты, стороны обсуждают и соглашение о разморозке замороженных средств Венесуэлы для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования. В обмен на это Мадуро должен согласиться на переговоры с оппозицией, а также провести «свободные выборы» в 2024 г.