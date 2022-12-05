В Минэнерго сообщили о росте поставок электроэнергии из РФ в Китай на 23%
В период с января по ноябрь Россия нарастила поставки электроэнергии в Китай на 23% в годовом выражении, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишут «РИА Новости».
«Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 11 месяцев вырос на 23%», — заявил Шульгинов.
Министр в сентябре заявил, что Минэнерго ожидает увеличения поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию по итогам текущего года на 19-20%. «Ожидаем порядка 5,2 млрд кВтч по году», — говорил глава ведомства.
В ноябре главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что по итогам 10 месяцев 2022 г. поставки электроэнергии из России в Китай выросли на 33%, достигнув почти 4 млрд кВтч. По его словам, в связи с аномальной жарой и энергодефицитом «Интер РАО» по просьбе китайской стороны увеличила экспорт электроэнергии на китайский рынок.
В октябре «Ведомости» со ссылкой на презентацию Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго сообщили, что доходы от российского экспорта электроэнергии в 2022 г. составят 25 млрд руб. В прошлом году, согласно данным РЭА, в России было выработано 1,131 трлн кВтч электроэнергии, из которых 1,107 трлн кВтч поставлено на внутренний рынок и 22,4 млрд кВтч (т. е. около 2% выработки) – экспортировано.
Из 22,4 млрд кВтч экспорта большая часть поставок (15,3 млрд кВтч) приходилась на европейские страны, которые после начала СВО на Украине ввели антироссийские санкции и получили статус недружественных. В дружественные Китай и Монголию Россия продала 4,5 млрд кВтч, в государства СНГ – 2,6 млрд кВтч, следует из презентации. Экспортная выручка, по данным РЭА, составила в 2021 г. 95,6 млрд руб. Оператором российского импорта и экспорта электроэнергии является «Интер РАО».
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