В Минэнерго сообщили о росте поставок электроэнергии из РФ в Китай на 23%

В октябре «Ведомости» со ссылкой на презентацию Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго сообщили, что доходы от российского экспорта электроэнергии в 2022 г. составят 25 млрд руб. В прошлом году, согласно данным РЭА, в России было выработано 1,131 трлн кВтч электроэнергии, из которых 1,107 трлн кВтч поставлено на внутренний рынок и 22,4 млрд кВтч (т. е. около 2% выработки) – экспортировано.