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Экономика

Импорт из России в США увеличился более чем в два раза в октябре

Ведомости

Импорт российских товаров в США достиг $732,4 млн в октябре, что более чем в два раза превышает сентябрьский показатель, передает ТАСС со ссылкой на доклад американского Бюро переписи населения.

Цифра за октябрь стала самой высокой за последние пять месяцев: в июне импорт составил $661,1 млн, в июле — $484,4 млн, в августе — $522,1 млн, а в сентябре он стал самым низким с января 2002 г., достигнув $332,1 млн. Объем экспорта американской продукции в Россию в октябре уменьшился с сентябрьских $90,4 млн до $80,1 млн в октябре.

Ранее минторг США в пресс-релизе сообщил, что больше не будет рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой. Это решение дает США возможность применять антидемпинговые процедуры «в полной мере» для устранения «рыночных искажений», вызванных якобы вмешательством государства в российскую экономику. 

В Минэкономразвития в свою очередь заявили, что обстоятельства, которые легли в основу принятия США решения о нерыночном статусе экономики России, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих Штатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных