Импорт из России в США увеличился более чем в два раза в октябре

Цифра за октябрь стала самой высокой за последние пять месяцев: в июне импорт составил $661,1 млн, в июле — $484,4 млн, в августе — $522,1 млн, а в сентябре он стал самым низким с января 2002 г., достигнув $332,1 млн. Объем экспорта американской продукции в Россию в октябре уменьшился с сентябрьских $90,4 млн до $80,1 млн в октябре.