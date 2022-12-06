Импорт из России в США увеличился более чем в два раза в октябре
Импорт российских товаров в США достиг $732,4 млн в октябре, что более чем в два раза превышает сентябрьский показатель, передает ТАСС со ссылкой на доклад американского Бюро переписи населения.
Цифра за октябрь стала самой высокой за последние пять месяцев: в июне импорт составил $661,1 млн, в июле — $484,4 млн, в августе — $522,1 млн, а в сентябре он стал самым низким с января 2002 г., достигнув $332,1 млн. Объем экспорта американской продукции в Россию в октябре уменьшился с сентябрьских $90,4 млн до $80,1 млн в октябре.
Ранее минторг США в пресс-релизе сообщил, что больше не будет рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой. Это решение дает США возможность применять антидемпинговые процедуры «в полной мере» для устранения «рыночных искажений», вызванных якобы вмешательством государства в российскую экономику.
В Минэкономразвития в свою очередь заявили, что обстоятельства, которые легли в основу принятия США решения о нерыночном статусе экономики России, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих Штатов.
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