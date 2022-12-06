Генпрокуратура предложила расширить список товаров для параллельного импорта
Генеральная прокуратура направила в Минпромторг предложения по расширению перечня товаров для параллельного импорта, рассказал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с предпринимателями в Омске, передает ТАСС.
В ходе мероприятия глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин заявил о необходимости совершенствования механизма параллельного импорта и обратил внимание на то, что в перечне товаров нет ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.
«О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества», – прокомментировал Краснов.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. В сентябре Мантуров заявил, что данный механизм продлен на 2023 г.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В последствии в него также включили продукцию ряда косметических, парфюмерных и алкогольных брендов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса