Генпрокуратура предложила расширить список товаров для параллельного импорта

Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. В сентябре Мантуров заявил, что данный механизм продлен на 2023 г.