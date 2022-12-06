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Бизнес

Генпрокуратура предложила расширить список товаров для параллельного импорта

Ведомости

Генеральная прокуратура направила в Минпромторг предложения по расширению перечня товаров для параллельного импорта, рассказал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с предпринимателями в Омске, передает ТАСС.

В ходе мероприятия глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин заявил о необходимости совершенствования механизма параллельного импорта и обратил внимание на то, что в перечне товаров нет ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

«О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества», – прокомментировал Краснов.

Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. В сентябре Мантуров заявил, что данный механизм продлен на 2023 г.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В последствии в него также включили продукцию ряда косметических, парфюмерных и алкогольных брендов.

Всего с мая объем параллельного импорта в Россию составил свыше $17 млрд, ожидается, что к концу года он достигнет $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных