Мантуров: объем параллельного импорта к концу года достигнет не менее $20 млрд
Объем ввезенных товаров в Россию по параллельному импорту к концу 2022 г. достигнет как минимум $20 млрд. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ министр отметил, что с середины мая в Россию ввезли товары почти на $9,4 млрд. Он уточнил, что в августе объем параллельного импорта составил $3,1 млрд.
«По итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — сказал Мантуров. В августе он оценивал объем ввоза товаров по этому механизму в $16 млрд к концу года.
Глава Минпромторга также подчеркнул, что механизм параллельного импорта продлен пока что только на следующий год, его дальнейшее использование в стране будет зависеть «от ситуации в 2023 г.». Он добавил, что перечень параллельного импорта корректируется Минпромторгом, когда компании возвращаются на российский рынок.
По словам Мантурова, бренды, которые были вынуждены уйти из России, заинтересованы в дальнейшем ведении бизнеса в стране. «Они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам», — пояснил министр.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта будет продлена на следующий год. Он также отметил, что еще на год будут продлены антикризисные меры, которые связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, продажи отдельных видов лекарств и др.
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