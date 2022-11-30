Объем параллельного импорта в России достиг $17 млрд
С мая 2022 г. по параллельному импорту в Россию было ввезено около 2 млн тонн критически важных товаров на сумму $17 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в ходе выступления в Совете Федерации.
«Для поступления на российский рынок важной для экономики продукции стала легализация параллельного импорта. С мая по октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важных товаров на сумму почти $17 млрд», — заявил он (цитата по ТАСС).
В сентябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров со ссылкой на ФТС сообщал, что в Россию ввезли товары на сумму $9,4 млрд. Ожидается, что объем параллельного импорта к концу года достигнет $20 млрд, добавил тогда министр.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. В сентябре Мантуров заявил, что данный механизм продлен на 2023 г.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары.
В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др. А в ноябре ведомство разрешило параллельный импорт алкоголя в Россию. В перечень вошли такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Bell’s, Jack Daniel’s и др.
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