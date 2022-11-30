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Бизнес

Объем параллельного импорта в России достиг $17 млрд

Ведомости

С мая 2022 г. по параллельному импорту в Россию было ввезено около 2 млн тонн критически важных товаров на сумму $17 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в ходе выступления в Совете Федерации.

«Для поступления на российский рынок важной для экономики продукции стала легализация параллельного импорта. С мая по октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важных товаров на сумму почти $17 млрд», — заявил он (цитата по ТАСС).

В сентябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров со ссылкой на ФТС сообщал, что в Россию ввезли товары на сумму $9,4 млрд. Ожидается, что объем параллельного импорта к концу года достигнет $20 млрд, добавил тогда министр.

Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Президент России Владимир Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. В сентябре Мантуров заявил, что данный механизм продлен на 2023 г.

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В частности, в него вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары.

В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и др. А в ноябре ведомство разрешило параллельный импорт алкоголя в Россию. В перечень вошли такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Bell’s, Jack Daniel’s и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных