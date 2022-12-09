Месячная инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,37%
Месячная инфляция в России в ноябре составила 0,37% после 0,18% в октябре, следует из материалов Росстата. Годовая инфляция замедлилась до 11,98% после 12,63% месяцем ранее.
Из данных статистического ведомства также следует, что рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 23 субъектах страны. В наибольшей степени – в Ненецком автономном округе: на 1,2%. В то же время отмечено снижение потребительских цен в Тюменской области — на 0,3% и Новосибирской области — на 0,1%. В Москве цены за месяц выросли на 0,3%, Санкт-Петербурге – на 0,6%.
За прошедший месяц выросли цены на плодоовощную продукцию. Огурцы подорожали на 32,5%, помидоры – на 16,9%, апельсины – на 9%, свекла столовая – на 4,5%, виноград – на 3,7%, картофель – на 2,8%. Помимо этого выросли цены на икру лососевых рыб – на 2,4%, молоко стерилизованное и какао – на 0,9-1,4%, консервы мясные, кофе в организациях быстрого обслуживания, чай зеленый – на 0,5-0,8%.
Президент Владимир Путин ранее сегодня заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции, эта тенденция важна не только для РФ, но и для экономики других стран. При этом он отметил, что во всех странах ЕС показатели инфляции двузначного значения, а в некоторых — «достигают заоблачных величин для европейской экономики».
В то же время Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,58% на неделе с 29 ноября по 5 декабря. При этом в предыдущие две недели потребительские цены в России выросли на 0,19% и 0,11%. С начала декабря рост цен составил 0,52%, с начала года – 11,71%, уточняли в ведомстве.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.