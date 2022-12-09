Месячная инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,37%

Из данных статистического ведомства также следует, что рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 23 субъектах страны. В наибольшей степени – в Ненецком автономном округе: на 1,2%. В то же время отмечено снижение потребительских цен в Тюменской области — на 0,3% и Новосибирской области — на 0,1%. В Москве цены за месяц выросли на 0,3%, Санкт-Петербурге – на 0,6%.