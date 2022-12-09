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Экономика

Путин заявил об «очевидном тренде» на снижение инфляции в России

Ведомости

В России заметен тренд на снижение инфляции, эта тенденция важна не только для РФ, но и для экономики других стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что снижение инфляции в России важно и для других стран. По его словам, макроэкономические показатели российской экономики «так или иначе» влияют на экономики остальных стран ВЕЭС.

Путин также обратил внимание на рекордные показатели инфляции в странах Европы «за последние 30-40 лет». Он отметил, что во всех странах ЕС показатели инфляции двузначного значения, а в некоторых — «достигают заоблачных величин для европейской экономики».

5 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия оказалась в уникальной ситуации, когда инфляция в стране ниже, чем во многих западных государствах. В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками».

В то же время Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,58% на неделе с 29 ноября по 5 декабря. При этом в предыдущие две недели потребительские цены в России выросли на 0,19% и 0,11%. С начала декабря рост цен составил 0,52%, с начала года – 11,71%, уточняли в ведомстве.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных