Путин заявил об «очевидном тренде» на снижение инфляции в России

В то же время Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,58% на неделе с 29 ноября по 5 декабря. При этом в предыдущие две недели потребительские цены в России выросли на 0,19% и 0,11%. С начала декабря рост цен составил 0,52%, с начала года – 11,71%, уточняли в ведомстве.