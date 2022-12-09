Путин заявил об «очевидном тренде» на снижение инфляции в России
В России заметен тренд на снижение инфляции, эта тенденция важна не только для РФ, но и для экономики других стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.
«У нас очевидный тренд на снижение инфляции», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).
Он добавил, что снижение инфляции в России важно и для других стран. По его словам, макроэкономические показатели российской экономики «так или иначе» влияют на экономики остальных стран ВЕЭС.
Путин также обратил внимание на рекордные показатели инфляции в странах Европы «за последние 30-40 лет». Он отметил, что во всех странах ЕС показатели инфляции двузначного значения, а в некоторых — «достигают заоблачных величин для европейской экономики».
5 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия оказалась в уникальной ситуации, когда инфляция в стране ниже, чем во многих западных государствах. В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками».
В то же время Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,58% на неделе с 29 ноября по 5 декабря. При этом в предыдущие две недели потребительские цены в России выросли на 0,19% и 0,11%. С начала декабря рост цен составил 0,52%, с начала года – 11,71%, уточняли в ведомстве.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.