Недельная инфляция в России ускорилась до 0,58%
Потребительские цены в России на неделе с 29 ноября по 5 декабря выросли на 0,58% после 0,19% и 0,11% в предыдущие две недели, следует из данных Росстата.
С начала декабря рост цен составил 0,52%, с начала года – 11,71%.
В сегменте продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на куриные яйца (+0,8%), сосиски, сардельки и пастеризованное молоко (+0,4%), а снизились – на сахар-песок (-1,3%), гречневую крупу (-0,6%), вермишель (-0,5%) и шоколадные конфеты (-0,3%).
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,9% за счет роста цен на огурцы (+14,2% после +12,1% неделей ранее), свеклу (+2,8%), морковь (+2,6%) и капусту (2,4%). Яблоки при этом подешевели на 0,9%.
Из наблюдаемых Росстатом медикаментов сильнее прочих подорожали поливитамины (+1%), корвалол и левомеколь (+0,5%), подешевели валидол (-0,4%) и комбинированные анальгетики (-0,2%). В группе потребительских товаров подорожали пылесосы (+0,5%) и футболки (+0,4%), подешевели – плиты древесностружечные (-1,1%) доски обрезные (-0,8%) и телевизоры (-0,5%).
Стоимость авиабилетов увеличилась на 5,7%, тарифы по электроснабжению выросли на 8,6%, по водоотведению – на 7,9%, отоплению – на 6,9%, газоснабжению – на 6,5%.
В годовом выражении инфляция на 5 декабря составила 12,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Рост цен произошел в сегменте регулируемых и туристических услуг – на 5,39% преимущественно за счет индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг, перенесенной на 1 декабря 2022 г. (+6,7%), отмечают в Минэкономразвития.
По данным министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился (0,17% после 0,21% неделей ранее) за счет более высоких темпов дефляции продовольственных товаров за исключением овощей и фруктов (-0,15% против -0,09% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров рост цен был околонулевой, отмечают в министерстве.
5 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия оказалась в уникальной ситуации, когда инфляция в стране уже ниже, чем во многих западных государствах. 15 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками».
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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