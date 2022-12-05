Решетников заявил о более низкой инфляции в РФ по сравнению с рядом стран Запада

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам ноября годовая инфляция в 19 странах еврозоны замедлилась впервые за полтора года – до 10% в ноябре после рекордных 10,6% в октябре, сообщал Евростат. Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Латвии (21,7%), Эстонии и Литве (21,4%) и Венгрии (21,9%), наименьшие – в Испании (6,6%), Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).