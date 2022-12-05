Решетников заявил о более низкой инфляции в РФ по сравнению с рядом стран Запада
Россия оказалась в уникальной ситуации, когда инфляция в стране уже ниже, чем во многих западных государствах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, отвечая на вопрос «РИА Новости», насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля.
«В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации – когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах», – сказал он.
Министр отметил, что текущий курс рубля отражает реальную ситуацию спроса и предложения валюты, влияние процесса дедолларизации и ожидания рынка.
В IV квартале курс доллара в среднем ожидается на уровне 64,4 руб., за весь 2022 г. – 68,1 руб., прогнозировал ранее Минэк. В ведомстве ожидают ослабления национальной валюты до 68,3 руб./$ в 2023 г. В последующие годы курс ослабнет до 70,9 руб./$ в 2024 г., до 72,2 руб./$ в 2025 г.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам ноября годовая инфляция в 19 странах еврозоны замедлилась впервые за полтора года – до 10% в ноябре после рекордных 10,6% в октябре, сообщал Евростат. Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Латвии (21,7%), Эстонии и Литве (21,4%) и Венгрии (21,9%), наименьшие – в Испании (6,6%), Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).
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