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Экономика

Си Цзиньпин призвал арабские страны вести расчеты за нефть в юанях

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен заключать энергетические сделки в юанях со странами Персидского залива. Об этом он сообщил на встрече с лидерами арабских стран в Эр-Рияде.

По словам китайского лидера, которые приводит Reuters, Китай и страны Персидского залива должны в полной мере использовать Шанхайскую национальную нефтяную и газовую биржу в качестве платформы для осуществления расчетов в юанях.

«Китай будет продолжать импортировать большие объемы сырой нефти из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, расширять импорт сжиженного природного газа, укреплять сотрудничество в области разведки и добычи нефти и газа, инженерных услуг, хранения, транспортировки и переработки, а также в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржи как площадку для осуществления расчетов в юанях», — сказал Си Цзиньпин.

Как заявили дипломатические источники Reuters 30 ноября, китайская делегация в Саудовской Аравии может подписать десятки соглашений и меморандумов со странами Персидского залива и другими арабскими государствами в области энергетики, безопасности и инвестиций. Сообщалось, что Си проведет встречи с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных