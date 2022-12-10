Си Цзиньпин призвал арабские страны вести расчеты за нефть в юанях

«Китай будет продолжать импортировать большие объемы сырой нефти из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, расширять импорт сжиженного природного газа, укреплять сотрудничество в области разведки и добычи нефти и газа, инженерных услуг, хранения, транспортировки и переработки, а также в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржи как площадку для осуществления расчетов в юанях», — сказал Си Цзиньпин.