Си Цзиньпин призвал арабские страны вести расчеты за нефть в юанях
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен заключать энергетические сделки в юанях со странами Персидского залива. Об этом он сообщил на встрече с лидерами арабских стран в Эр-Рияде.
По словам китайского лидера, которые приводит Reuters, Китай и страны Персидского залива должны в полной мере использовать Шанхайскую национальную нефтяную и газовую биржу в качестве платформы для осуществления расчетов в юанях.
«Китай будет продолжать импортировать большие объемы сырой нефти из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, расширять импорт сжиженного природного газа, укреплять сотрудничество в области разведки и добычи нефти и газа, инженерных услуг, хранения, транспортировки и переработки, а также в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржи как площадку для осуществления расчетов в юанях», — сказал Си Цзиньпин.
Как заявили дипломатические источники Reuters 30 ноября, китайская делегация в Саудовской Аравии может подписать десятки соглашений и меморандумов со странами Персидского залива и другими арабскими государствами в области энергетики, безопасности и инвестиций. Сообщалось, что Си проведет встречи с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.