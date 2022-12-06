Лидер Китая ищет в Саудовской Аравии новые подходы к арабскому миру

Сам факт грядущего визита Си в Саудовскую Аравию примечателен, однако возможности Китая на Ближнем Востоке пока не стоит переоценивать, говорит доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. По его словам, Саудовская Аравия остается государством, плотно включенным в орбиту США по многим аспектам, включая финансовый. Эксперт называет саудитский королевский дом значимой частью западного экономического истеблишмента из-за их больших инвестиций в экономику США. Сильна зависимость саудовцев от американцев и в военной сфере из-за больших поставок вооружений и присутствия их военных баз в регионе, отмечает Демиденко, и ожидать похожих гарантий от Китая пока не приходится. При этом визит Си в Саудовскую Аравию можно рассматривать в контексте охлаждения отношений Эр-Рияда и Вашингтона, говорит эксперт, но пока это лишь сигнал о наличии у саудовцев вариантов в случае необходимости перестроить внешнюю политику.