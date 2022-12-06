Лидер Китая ищет в Саудовской Аравии новые подходы к арабскому миру

Лидер Китая ищет в Саудовской Аравии новые подходы к арабскому мируНо ожидать быстрой переориентации стран Залива на Пекин не стоит
Визит китайского лидера в Саудовскую Аравию начнется 7 декабря. Си проведет встречи с королем этой страны Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Как написала 5 декабря Financial Times, китайский лидер также примет участие в двух мероприятиях с лидерами стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и в китайско-арабском саммите.
Как заявили дипломатические источники Reuters еще 30 ноября, китайская делегация может подписать десятки соглашений и меморандумов со странами Персидского залива и другими арабскими государствами в области энергетики, безопасности и инвестиций. При этом они не стали раскрывать подробности.
МИД Китая 1 декабря представил документ под названием «Отчет о китайско-арабском сотрудничестве в новую эпоху», где были изложены принципы политики Пекина в отношении региона, пишет South China Morning Post. Так, КНР пообещала не преследовать свои геополитические интересы на Ближнем Востоке, при этом заявляя о желании укреплять связи с арабскими странами для совместного продвижения политических решений проблем региона.
Вспомнили власти Китая и об инициативе «Пояс и путь» в арабском мире (она включает более 200 крупных проектов развития энергетики и инфраструктуры), проектах в сельском хозяйстве, инвестициях в высокотехнологичные отрасли. Стороны будут также поддерживать борьбу с терроризмом, при этом выступая против исламофобии. Грядущий китайско-арабский саммит даст возможность наладить работу по вопросам изменения климата, кибербезопасности, а также сотрудничество при проведении миротворческих операций ООН.
Согласно дипломатическим источникам Reuters, Саудовская Аравия устроит Си роскошный прием, подобный тому, который был устроен бывшему президенту США Дональду Трампу во время его первого зарубежного визита в 2017 г. Тогда король встречал американского лидера в аэропорту под фанфары, а по итогам переговоров две стороны заключили контракты в военной сфере на сумму $110 млрд.
На контрасте с тем приемом визит в Саудовскую Аравию нынешнего президента США Джо Байдена в середине июля 2022 г. прошел куда менее результативно и, как заметили наблюдатели, в довольно прохладной атмосфере. Байден, например, вовсе не встречался с королем, а на встрече с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом снова вспомнил о его причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле в 2018 г.
Сам факт грядущего визита Си в Саудовскую Аравию примечателен, однако возможности Китая на Ближнем Востоке пока не стоит переоценивать, говорит доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. По его словам, Саудовская Аравия остается государством, плотно включенным в орбиту США по многим аспектам, включая финансовый. Эксперт называет саудитский королевский дом значимой частью западного экономического истеблишмента из-за их больших инвестиций в экономику США. Сильна зависимость саудовцев от американцев и в военной сфере из-за больших поставок вооружений и присутствия их военных баз в регионе, отмечает Демиденко, и ожидать похожих гарантий от Китая пока не приходится. При этом визит Си в Саудовскую Аравию можно рассматривать в контексте охлаждения отношений Эр-Рияда и Вашингтона, говорит эксперт, но пока это лишь сигнал о наличии у саудовцев вариантов в случае необходимости перестроить внешнюю политику.
Китай активизирует внешнюю политику даже в условиях сохранения внутри страны политики «нулевой терпимости» по отношению к COVID-19, отмечает профессор СПбГУ Яна Лексютина. Таким образом, по ее словам, Китай словно пытается наверстать в дипломатии два упущенных года, когда Си не покидал пределы своей страны. В условиях волатильности мировых цен на энергоресурсы для зависящего от их импорта Китая отношения со странами Ближнего Востока становятся особо важным фактором. Си, по мнению Лексютиной, может попробовать заручиться долговременными обещаниями со стороны ведущих арабских государств в стабильных поставках нефти и СПГ в Китай. При этом эксперт соглашается с тем, что Ближний Восток также приобретает для Пекина особое значение в условиях нарастающего глобального соперничества с США.