TUC: британцы столкнулись с максимальным с 1977 года падением реальных доходов
Заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные с 1977 г. 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC).
«Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 г. и второе худшее за всю историю наблюдений с 1945 г. Работающие люди потеряли в среднем 76 фунтов стерлингов в месяц в 2022 г. в результате того, что их заработная плата не поспевала за инфляцией», — говорится в анализе.
TUC заявляет, что нынешняя волна забастовок в Великобритании является результатом того, что работники «доведены до предела» годами жесткой экономии на оплате труда. Профсоюзный орган повторил свои призывы к министрам вступить в содержательные переговоры о заработной плате.
«Люди должны иметь возможность с нетерпением ждать Рождества, не беспокоясь о том, как они за него заплатят. Но семейные бюджеты были подорваны растущими счетами и более чем десятилетним удержанием заработной платы. Консерваторы руководили самым длительным сокращением реальной заработной платы более чем за 200 лет. Это позор», — заявила генеральный секретарь TUC Фрэнсис О'Грейди.
Министр финансов королевства Джереми Хант ранее признал погружение экономики страны в рецессию. Управление бюджетной ответственности королевства, как отмечает Хант, прогнозирует сокращение экономики на 1,4% в следующем году, что ниже предыдущего официального прогноза роста в 1,8%. Он также понизил прогноз на 2024 г., обвинив в этом «глобальные встречные ветры», в первую очередь рост цен на энергоносители, который якобы был вызван «военными действиями России на Украине».
Энергетический кризис усугубился в 2022 г. из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.