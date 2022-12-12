Газета
Экономика

TUC: британцы столкнулись с максимальным с 1977 года падением реальных доходов

Ведомости

Заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные с 1977 г. 3% на фоне высокого роста стоимости жизни, следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC).

«Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 г. и второе худшее за всю историю наблюдений с 1945 г. Работающие люди потеряли в среднем 76 фунтов стерлингов в месяц в 2022 г. в результате того, что их заработная плата не поспевала за инфляцией», — говорится в анализе.

TUC заявляет, что нынешняя волна забастовок в Великобритании является результатом того, что работники «доведены до предела» годами жесткой экономии на оплате труда. Профсоюзный орган повторил свои призывы к министрам вступить в содержательные переговоры о заработной плате.

«Люди должны иметь возможность с нетерпением ждать Рождества, не беспокоясь о том, как они за него заплатят. Но семейные бюджеты были подорваны растущими счетами и более чем десятилетним удержанием заработной платы. Консерваторы руководили самым длительным сокращением реальной заработной платы более чем за 200 лет. Это позор», — заявила генеральный секретарь TUC Фрэнсис О'Грейди.

Министр финансов королевства Джереми Хант ранее признал погружение экономики страны в рецессию. Управление бюджетной ответственности королевства, как отмечает Хант, прогнозирует сокращение экономики на 1,4% в следующем году, что ниже предыдущего официального прогноза роста в 1,8%. Он также понизил прогноз на 2024 г., обвинив в этом «глобальные встречные ветры», в первую очередь рост цен на энергоносители, который якобы был вызван «военными действиями России на Украине».

Энергетический кризис усугубился в 2022 г. из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.

Ранее по теме: Как рецессия в Европе повлияет на Россию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных