В Турции заявили об обнаружении месторождения нефти на $12 млрд

В 2020 г. Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого позднее оценили в 540 млрд куб. м. Эрдоган тогда назвал открытое месторождение крупнейшим в стране, разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, говорил он. Позднее в Анкаре заявили, что запасы этого месторождения способны покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет.