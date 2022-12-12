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В Турции заявили об обнаружении месторождения нефти на $12 млрд

Ведомости

На юге-востоке Турции в районе горы Габар обнаружили нефтяное месторождение с запасами около 150 млн баррелей нефти стоимостью $12 млрд, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Мы открыли новое месторождение с запасами 150 млн чистой нефти... Стоимость запасов в этом месторождении, которое входит в число 10 крупнейших открытий на суше в 2022 г. в мире, эквивалентно примерно $12 млрд в сегодняшних ценах», – сказал он.

Эрдоган также отметил, что ранее в Турции обнаружили месторождение Cukurova с запасами на 8 млн баррелей.

В 2020 г. Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого позднее оценили в 540 млрд куб. м. Эрдоган тогда назвал открытое месторождение крупнейшим в стране, разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, говорил он. Позднее в Анкаре заявили, что запасы этого месторождения способны покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных