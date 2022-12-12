В Турции заявили об обнаружении месторождения нефти на $12 млрд
На юге-востоке Турции в районе горы Габар обнаружили нефтяное месторождение с запасами около 150 млн баррелей нефти стоимостью $12 млрд, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
«Мы открыли новое месторождение с запасами 150 млн чистой нефти... Стоимость запасов в этом месторождении, которое входит в число 10 крупнейших открытий на суше в 2022 г. в мире, эквивалентно примерно $12 млрд в сегодняшних ценах», – сказал он.
Эрдоган также отметил, что ранее в Турции обнаружили месторождение Cukurova с запасами на 8 млн баррелей.
В 2020 г. Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого позднее оценили в 540 млрд куб. м. Эрдоган тогда назвал открытое месторождение крупнейшим в стране, разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, говорил он. Позднее в Анкаре заявили, что запасы этого месторождения способны покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет.