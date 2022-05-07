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Экономика

В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

Ведомости

Обнаруженные в Черном море сотни миллиардов кубометров газа способны покрыть мировые потребности в течение 45 лет, заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд куб. м. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — передает его слова газета Sözcü (цитата по ТАСС).

Турция планирует приступить к эксплуатации этого месторождения «Сакарья» в начале следующего года и добывать до 40 млн куб. м газа в сутки, сообщил также в интервью журналу Kriter министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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Об обнаружении Турцией в Черном море крупных запасов газа стало известно летом 2020 г.  Изначально турецкие власти объявили о 320 млрд куб. м газа, осенью президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения до 405 млрд куб. м.

Президент Турции уточнил, что Анкара намерена начать обеспечивать население найденным газом к 2023 г. По его словам, открытое месторождение является крупнейшим в стране, а разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места.

В конце прошлого года дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры. Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м газа ежегодно в течение четырех лет.

В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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