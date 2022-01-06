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«Газпром» и турецкая Botas заключили новые соглашения на поставку газа

Ведомости

Дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и турецкая Botas 30 декабря 2021 г. подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское предприятие.

Так, стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м. газа ежегодно в течение четырех лет. Договор начинает действовать с 1 января 2022 г.

Предыдущий контракт между компаниями предполагал ежегодную поставку газа в адрес Botas в ежегодном объеме 4 млрд куб. м. Новое соглашение сменило его.

В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м. газа. Это примерно на две трети превышает показатель 2020 г. Как отмечает «Интерфакс», часть объемов газа, которую ранее закупал Botas, сейчас переоформлена на частных импортеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных