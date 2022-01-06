«Газпром» и турецкая Botas заключили новые соглашения на поставку газа
Так, стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес Botas по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд куб. м. газа ежегодно в течение четырех лет. Договор начинает действовать с 1 января 2022 г.
Предыдущий контракт между компаниями предполагал ежегодную поставку газа в адрес Botas в ежегодном объеме 4 млрд куб. м. Новое соглашение сменило его.
В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м. газа. Это примерно на две трети превышает показатель 2020 г. Как отмечает «Интерфакс», часть объемов газа, которую ранее закупал Botas, сейчас переоформлена на частных импортеров.