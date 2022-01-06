«Газпром» и турецкая Botas заключили новые соглашения на поставку газа

В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м. газа. Это примерно на две трети превышает показатель 2020 г. Как отмечает «Интерфакс», часть объемов газа, которую ранее закупал Botas, сейчас переоформлена на частных импортеров.