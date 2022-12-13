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Экономика

Минэк опроверг исключение яблок и говядины из списка социально значимых товаров

Ведомости

Яблоки и говядину не будут исключать из перечня социально значимых товаров, передает пресс-служба Министерства экономического развития, комментируя статью РБК.

«На данный момент не ведется никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов», — отметили в пресс-службе.

РБК ранее сегодня написал, что из перечня предлагают исключить продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей, поставляются в Россию из-за рубежа и занимают в расходах семей мизерную долю. По мнению экспертов, под эти определения подходят говядина и яблоки, которые чаще всего являются импортными. Соответствующее исследование было подготовлено центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

Всего в перечень социально значимых продуктов входят 24 категории, в том числе мясо (свинина, говядина, баранина, кроме бескостного мяса), курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука, хлеб, пшено, овощи и яблоки. Этот список был утвержден правительством в 2010 г. С тех пор в него не вносили изменений.

Ранее по теме: Говядину и яблоки предложили исключить из числа соцпродуктов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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