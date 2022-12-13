Минэк опроверг исключение яблок и говядины из списка социально значимых товаров

РБК ранее сегодня написал, что из перечня предлагают исключить продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей, поставляются в Россию из-за рубежа и занимают в расходах семей мизерную долю. По мнению экспертов, под эти определения подходят говядина и яблоки, которые чаще всего являются импортными. Соответствующее исследование было подготовлено центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.