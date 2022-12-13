Минэк опроверг исключение яблок и говядины из списка социально значимых товаров
Яблоки и говядину не будут исключать из перечня социально значимых товаров, передает пресс-служба Министерства экономического развития, комментируя статью РБК.
«На данный момент не ведется никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов», — отметили в пресс-службе.
РБК ранее сегодня написал, что из перечня предлагают исключить продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей, поставляются в Россию из-за рубежа и занимают в расходах семей мизерную долю. По мнению экспертов, под эти определения подходят говядина и яблоки, которые чаще всего являются импортными. Соответствующее исследование было подготовлено центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.
Всего в перечень социально значимых продуктов входят 24 категории, в том числе мясо (свинина, говядина, баранина, кроме бескостного мяса), курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука, хлеб, пшено, овощи и яблоки. Этот список был утвержден правительством в 2010 г. С тех пор в него не вносили изменений.