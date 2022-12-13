Говядину и яблоки предложили исключить из числа соцпродуктов

Уточняется, что в отношении этих продуктов может быть установлена предельная розничная цена. Правительство может пойти на такой шаг, если один из продуктов из перечня подорожал хотя бы в одном регионе сильнее, чем на 10%, и держался на таком уровне 60 дней подряд. Изменение цены при это не должно было сопровождаться сезонным фактором. В этом случае государство имеет право установить предельные розничные цены на эту категорию товаров на срок до 90 дней. Изначально порог подорожания, при котором принималась подобная мера, составлял 30%, однако в 2020 г. его снизили до 10%.