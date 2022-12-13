Говядину и яблоки предложили исключить из числа соцпродуктов
Перечень социально значимых продуктов требует пересмотра, следует из результатов исследования состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 гг., пишет РБК. Исследование было подготовлено центром агропродовольственной политики Института прикладный экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.
В частности, из этого перечня предлагают исключить продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей, поставляются в Россию из-за рубежа и занимают в расходах семей мизерную долю. По мнению экспертов, под эти определения подходят говядина и яблоки, которые чаще всего являются импортными.
Всего в перечень социально значимых продуктов входят 24 категории, в том числе мясо (свинина, говядина, баранина, кроме бескостного мяса), курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука, хлеб, пшено, овощи и яблоки. Этот список был утвержден правительством в 2010 г. С тех пор в него не вносили изменений.
Уточняется, что в отношении этих продуктов может быть установлена предельная розничная цена. Правительство может пойти на такой шаг, если один из продуктов из перечня подорожал хотя бы в одном регионе сильнее, чем на 10%, и держался на таком уровне 60 дней подряд. Изменение цены при это не должно было сопровождаться сезонным фактором. В этом случае государство имеет право установить предельные розничные цены на эту категорию товаров на срок до 90 дней. Изначально порог подорожания, при котором принималась подобная мера, составлял 30%, однако в 2020 г. его снизили до 10%.
Согласно результатам исследования, меры по ограничению цен на названные продукты носят положительный характер «преимущественно в части психологического эффекта».
По мнению главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, утвержденный 12 лет назад список является «достаточно примитивным», поскольку не отражает сегодняшнего состояния производства и розничной торговли. Он отметил, что рибай на кости сухого вызревания будет стоить в 10-15 раз дороже, чем бескостная говядина, но при этом в перечне нет мяса индейки, которая стоит дешевле некоторых других видов мяса.