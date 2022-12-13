Инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1%

Месячный прирост CPI оказался наименьшим более чем за год, что указывает на то, что пик инфляции в США, скорее всего, уже пройден, пишет Bloomberg. Это также означает, что Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, замедлит темпы повышения процентных ставок. Показатели инфляции оказались ниже ожидаемых, отмечает агентство: экономисты прогнозировали увеличение базовой и основной инфляции на 0,3% за месяц. Как ожидают эксперты, ФРС в среду, 14 декабря, поднимет процентную ставку на 0,5 п. п.