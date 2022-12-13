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Экономика

Инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1%

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам ноября вырос на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,1% – по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщило Федеральное бюро статистики труда США.

Основная инфляция в США в годовом выражении продолжила замедление после 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре. Продукты питания по итогам ноября подорожали на 10,6%, а энергоносители – на 13,1%. При этом базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) выросла за месяц на 0,2% и на 6% – в годовом исчислении.

Месячный прирост CPI оказался наименьшим более чем за год, что указывает на то, что пик инфляции в США, скорее всего, уже пройден, пишет Bloomberg. Это также означает, что Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, замедлит темпы повышения процентных ставок. Показатели инфляции оказались ниже ожидаемых, отмечает агентство: экономисты прогнозировали увеличение базовой и основной инфляции на 0,3% за месяц. Как ожидают эксперты, ФРС в среду, 14 декабря, поднимет процентную ставку на 0,5 п. п.

ФРС США в начале ноября решила в четвертый раз подряд поднять базовую ставку на 0,75 п. п. до 3,75–4% годовых. Регулятор объяснил свое решение стремлением улучшить показатели занятости, а также вернуть инфляцию к цели в 2%. В ФРС также заявили, что ожидают дальнейшего роста ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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