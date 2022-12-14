МЭА сообщило о росте экспорта нефти и нефтепродуктов из России
Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до 8,1 млн баррелей в сутки (б/с) — максимального значения с апреля, передает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно подсчетам агентства, доходы России от экспорта снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. Причиной снижения агентство называет снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.
Экспорт нефти практически не изменился и составил около 5 млн б/с, несмотря на снижение поставок нефти в ЕС на 430 000 б/с до 1,1 млн б/с. По оценке специалистов, России придется снизить добычу нефти в следующем году на 1,4 млн баррелей в сутки. При этом прогноз мирового спроса на нефть в следующем году увеличен на фоне ожиданий отмены антиковидных ограничений в Китае и устойчивого спроса в других регионах мира.
3 декабря страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку цен также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введение ограничения. Как ранее писали «Ведомости», власти сформулировали ответ на потолок цен на российскую нефть.