МЭА сообщило о росте экспорта нефти и нефтепродуктов из России

Экспорт нефти практически не изменился и составил около 5 млн б/с, несмотря на снижение поставок нефти в ЕС на 430 000 б/с до 1,1 млн б/с. По оценке специалистов, России придется снизить добычу нефти в следующем году на 1,4 млн баррелей в сутки. При этом прогноз мирового спроса на нефть в следующем году увеличен на фоне ожиданий отмены антиковидных ограничений в Китае и устойчивого спроса в других регионах мира.