Совфед одобрил закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Согласно поправкам, теперь для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры смогут предоставлять документы не только в бумажном виде, но и в электронном. В пояснительной записке сказано, что законопроект предполагает отказ от передачи бумажных документов, в том числе контракта. Теперь компании должны будут предоставлять в налоговую реестр в электронной форме, в котором будут отображены данные как декларации, так и контракта.