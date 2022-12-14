Совфед одобрил закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые упрощают подтверждение применения нулевой ставки НДС для экспортеров. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.
«Совет Федерации одобрил изменения в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка подтверждения права на применение нулевой ставки НДС экспортерами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно поправкам, теперь для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры смогут предоставлять документы не только в бумажном виде, но и в электронном. В пояснительной записке сказано, что законопроект предполагает отказ от передачи бумажных документов, в том числе контракта. Теперь компании должны будут предоставлять в налоговую реестр в электронной форме, в котором будут отображены данные как декларации, так и контракта.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, исключение составляют лишь пункты 2-4 ст. 1 ФЗ. Они начнут действовать с 1 января 2024 г.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 19 марта. В первом чтении документ одобрили 19 апреля. Поправками ко второму чтению было предусмотрено, что налоговый орган должен обратиться в ФТС в случае несоответствия сведений, указанных в поручении на отгрузку товаров, для применения нулевого НДС. Если же данные не подтверждает ФТС, то экспортеру отказывают в налоговой ставке 0%. Во втором чтении законопроект приняли 8 декабря. Накануне, 13 декабря, Госдума одобрила закон в третьем чтении.