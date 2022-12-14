Недельная инфляция в России замедлилась до 0,19%
Инфляция в России на неделе с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19% после 0,58% по результатам прошлой недели, следует из данных Росстата.
С начала декабря рост цен составил 0,52%, с начала года – 11,86%.
В сегменте продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на куриные яйца – на 0,7%, рыбу – на 0,6%, шоколадные конфеты – на 0,5%, баранину – на 0,4%. В то же время снизились цены на гречневую крупу – на 1,6%, сахар-песок – на 1,4%, консервы мясные для детского питания – на 0,8%, масло подсолнечное и соль поваренную – на 0,5%, мясо кур – на 0,4%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,7%, в том числе на огурцы – 8,2%, свеклу столовую – 2,8%, морковь – 2,3%, лук репчатый – 1,7%, капусту белокочанную и яблоки – 1,6%, помидоры – 1,3%, картофель – 1,1%, бананы – 0,5%.
Из наблюдаемых Росстатом непродовольственных товаров сильнее прочих подорожали спички и прокладки гигиенические – на 0,3%, порошки стиральные и сухие корма для домашних животных – на 0,1%. Цены на пасты зубные снизились на 0,4%, щетки зубные и бумагу туалетную – на 0,2%, мыло хозяйственное – на 0,1%.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции, эта тенденция важна не только для РФ, но и для экономики других стран. При этом он отметил, что во всех странах ЕС показатели инфляции двузначного значения, а в некоторых — «достигают заоблачных величин для европейской экономики».