«Газпром» заявил о восстановлении подачи газа потребителям в Чувашии
Газ подается потребителям в полном объеме по параллельным газопроводам после разгерметизация с возгоранием на участке магистрального газопровода «Уренгой — Центр-2» в Чувашии, передает пресс-служба компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
«Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — сказали в компании (цитата по ТАСС).
Взрыве на участке газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии произошел сегодня в 13.44 мск (время совпадает с местным). К 15.16 пожарные ликвидировали факельное горение. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Вурнарского района Ольга Смирнова.
Причиной возгорания в МЧС назвали утечку. Она случилась при проведении плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Диаметр прорыва составил 1420 мм.
На фоне сообщении о возгорании стоимость газа в Европе превысила $1200 за 1000 куб. м.