«Газпром» заявил о восстановлении подачи газа потребителям в Чувашии

Взрыве на участке газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии произошел сегодня в 13.44 мск (время совпадает с местным). К 15.16 пожарные ликвидировали факельное горение. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Вурнарского района Ольга Смирнова.