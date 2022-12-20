Цены на газ превысили $1200 за 1000 куб. м после взрыва на газопроводе в Чувашии

Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $1150,2 за 1000 куб. м (-3,3%). По состоянию на 15.47 мск стоимость составила $1215,9 (+2,2%) за 1000 куб. м. Спустя десять минут рост цен замедлился, к 15.58 стоимость газа снизилась до $1204,8 (+1,27%) за 1000 куб. м. Расчетная цена 19 декабря составила $1189,7 за 1000 куб. м.