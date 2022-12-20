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Общество

Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

Ведомости

В результате пожара на участке газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» погибли три человека, еще один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова в разговоре с «РИА Новости».

«Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли», — сказала она.

Пожар на газопроводе в в Вурнарском районе Чувашской республики произошел в 13:44 мск (время совпадает с местным). Причиной возгорания в МЧС назвали утечку.

К 15:16 в ведомстве сообщили о ликвидации факельного горения. МЧС удалось установить, что утечка случилась при проведении плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Диаметр прорыва составил 1420 мм. 

На фоне новости о пожаре на газопроводе цены на газ в Европе ускорили рост и превысили $1200 за тысячу куб. м. Трубопровод является единственной точкой входа российского газа на Украину для транзита в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу у станции «Суджа» в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных