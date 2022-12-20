Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии
В результате пожара на участке газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» погибли три человека, еще один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова в разговоре с «РИА Новости».
«Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли», — сказала она.
Пожар на газопроводе в в Вурнарском районе Чувашской республики произошел в 13:44 мск (время совпадает с местным). Причиной возгорания в МЧС назвали утечку.
К 15:16 в ведомстве сообщили о ликвидации факельного горения. МЧС удалось установить, что утечка случилась при проведении плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Диаметр прорыва составил 1420 мм.
На фоне новости о пожаре на газопроводе цены на газ в Европе ускорили рост и превысили $1200 за тысячу куб. м. Трубопровод является единственной точкой входа российского газа на Украину для транзита в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу у станции «Суджа» в Курской области.