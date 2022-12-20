Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

На фоне новости о пожаре на газопроводе цены на газ в Европе ускорили рост и превысили $1200 за тысячу куб. м. Трубопровод является единственной точкой входа российского газа на Украину для транзита в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу у станции «Суджа» в Курской области.