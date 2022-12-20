В Чувашии из-за утечки произошел пожар на газопроводе

19 декабря около полуночи по местному времени произошел пожар на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково Иркутской области, в результате которого пострадали семь человек. По версии следствия, возгорание произошло на установке комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения.