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Общество

В Чувашии из-за утечки произошел пожар на газопроводе

Ведомости

В результате утечки на подземном газопроводе в Вурнарском районе Чувашской республики произошел пожар, сообщил Telegram-канал регионального управления МЧС.

«В 13:44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района», – говорится в сообщении.

В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал, для тушения пожара задействованы четыре единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе главы Чувашии в комментарии РБК, возгорание произошло на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, который ведет на Украину. До происшествия на нем велись работы эксплуатирующей организацией, добавили там.

19 декабря около полуночи по местному времени произошел пожар на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково Иркутской области, в результате которого пострадали семь человек. По версии следствия, возгорание произошло на установке комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

До этого, 15 декабря, произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области, тогда погибли 2 человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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