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СК возбудил уголовное дело о пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области

Ведомости

Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за пожара на Макаровском месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СК. 

Дело заведено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по статье составляет три года лишения свободы.

По версии следствия, 19 декабря около полуночи (18 декабря, около 19 мск) огонь загорелся на установке комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения. В результате происшествие пострадали 7 человек, уточнили в СК. 

Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. СК изымает техническую и иную документацию, а также допрашивает свидетелей. 

О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили 18 декабря в 19:05 мск. К 02.24 ирк (21.24 мск) огонь был локализован. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа. Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, к его тушению были привлечены 155 человек и 37 единиц техники. Какой-либо угрозы населению из-за пожара создано не было, подчеркнул он. 

Ранее сегодня Кобзев сообщил о семи пострадавших в результате происшествия. По его данным, два человека находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Братск. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в местную больницу. Седьмому пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных