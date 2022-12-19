СК возбудил уголовное дело о пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области
Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за пожара на Макаровском месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Дело заведено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по статье составляет три года лишения свободы.
По версии следствия, 19 декабря около полуночи (18 декабря, около 19 мск) огонь загорелся на установке комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения. В результате происшествие пострадали 7 человек, уточнили в СК.
Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. СК изымает техническую и иную документацию, а также допрашивает свидетелей.
О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили 18 декабря в 19:05 мск. К 02.24 ирк (21.24 мск) огонь был локализован. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа. Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, к его тушению были привлечены 155 человек и 37 единиц техники. Какой-либо угрозы населению из-за пожара создано не было, подчеркнул он.
Ранее сегодня Кобзев сообщил о семи пострадавших в результате происшествия. По его данным, два человека находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в Братск. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в местную больницу. Седьмому пострадавшему назначили амбулаторное лечение.