СК возбудил уголовное дело о пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области

О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили 18 декабря в 19:05 мск. К 02.24 ирк (21.24 мск) огонь был локализован. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа. Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, к его тушению были привлечены 155 человек и 37 единиц техники. Какой-либо угрозы населению из-за пожара создано не было, подчеркнул он.