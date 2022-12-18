Пожар на Марковском месторождении в Иркутской области локализован
Пожар на на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области локализован, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
«В 02.24 (ирк) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов. Угрозы для населения нет», – говорится в сообщении управления.
ТАСС со ссылкой на главу поселка Верхнемарково Константина Власова сообщил, что предварительно пострадали пять человек. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании, владеющей месторождением, рассказали, что возгорание произошло во время проведения работ на технологической установке комплексной подготовки газа.
О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа, его ликвидацией занимались частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, также задействованы автоматические системы пожаротушения, на место были направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута.
«По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около – 1000 кв. м», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале ранее сообщал, что, по предварительным данным, во время пожара пострадал один человек.
15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета (СК) по региону, погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки.