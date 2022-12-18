Пожар на Марковском месторождении в Иркутской области локализован

15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета (СК) по региону, погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки.