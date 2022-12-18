Газета
Общество

Пожар на Марковском месторождении в Иркутской области локализован

Ведомости

Пожар на на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области локализован, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«В 02.24 (ирк) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов. Угрозы для населения нет», – говорится в сообщении управления.

ТАСС со ссылкой на главу поселка Верхнемарково Константина Власова сообщил, что предварительно пострадали пять человек. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании, владеющей месторождением, рассказали, что возгорание произошло во время проведения работ на технологической установке комплексной подготовки газа.

О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа, его ликвидацией занимались частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, также задействованы автоматические системы пожаротушения, на место были направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута.

«По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около – 1000 кв. м», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале ранее сообщал, что, по предварительным данным, во время пожара пострадал один человек.

15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета (СК) по региону, погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных