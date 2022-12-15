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При пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли два человека

Ведомости

При пожаре на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета в регионе.

«По версии следствия, сегодня около шести часов (по местному времени. — "Ведомости") произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — сказано в сообщении.

Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале привел уточненные данные минздрава региона, согласно которым пострадавшими оказались пять человек, один из которых проходит лечение в стационаре, еще четверо были направлены на амбулаторное лечение.

Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

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По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки. В Роспотребнадзоре региона сообщили, что взяли пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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