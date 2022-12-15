При пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли два человека
При пожаре на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета в регионе.
«По версии следствия, сегодня около шести часов (по местному времени. — "Ведомости") произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — сказано в сообщении.
Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале привел уточненные данные минздрава региона, согласно которым пострадавшими оказались пять человек, один из которых проходит лечение в стационаре, еще четверо были направлены на амбулаторное лечение.
Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.