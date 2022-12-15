При пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли два человека

«По версии следствия, сегодня около шести часов (по местному времени. — "Ведомости") произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — сказано в сообщении.