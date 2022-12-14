СК задержал третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

12 декабря был задержан сварщик компании «Дельта-Строй» Денис Сагитов 1986 года рождения. Ранее он был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Вместе с ним следователи задержали прораба той же компании Ильнура Шайхутдинова 1980 года рождения. По данным следствия, причиной пожара стали искры от сварочных работы, из-за которых загорелись паллеты с товаром.