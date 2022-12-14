СК задержал третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки». Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.
«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре г. Химки, а также гибель человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В СК уточнили, что продолжают расследовать обстоятельства произошедшего, а также ведут работу по установлению причастных к происшествию.
Пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» случился 9 декабря. Площадь магазина выгорела практически полностью, при этом огонь не затронул пристройки, которые стояли поблизости. В результате происшествия погиб один человек, им оказался охранник ТЦ. В качестве основной причины пожара МЧС рассматривает нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
12 декабря был задержан сварщик компании «Дельта-Строй» Денис Сагитов 1986 года рождения. Ранее он был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Вместе с ним следователи задержали прораба той же компании Ильнура Шайхутдинова 1980 года рождения. По данным следствия, причиной пожара стали искры от сварочных работы, из-за которых загорелись паллеты с товаром.