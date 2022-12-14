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СК задержал третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки». Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре г. Химки, а также гибель человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК уточнили, что продолжают расследовать обстоятельства произошедшего, а также ведут работу по установлению причастных к происшествию.

Пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» случился 9 декабря. Площадь магазина выгорела практически полностью, при этом огонь не затронул пристройки, которые стояли поблизости. В результате происшествия погиб один человек, им оказался охранник ТЦ. В качестве основной причины пожара МЧС рассматривает нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

12 декабря был задержан сварщик компании «Дельта-Строй» Денис Сагитов 1986 года рождения. Ранее он был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Вместе с ним следователи задержали прораба той же компании Ильнура Шайхутдинова 1980 года рождения. По данным следствия, причиной пожара стали искры от сварочных работы, из-за которых загорелись паллеты с товаром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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