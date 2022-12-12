Правоохранители задержали сварщика по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
Сотрудники правоохранительных органов задержали прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства.
Согласно информации следствия, искры от сварочных работы привели к возгоранию паллет с товаром и последующему развитию пожара в гипермаркете, впоследствии его конструкция упала и придавила охранника.
На прошлой неделе пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.