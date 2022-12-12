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Правоохранители задержали сварщика по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали прораба и сварщика по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства.

Согласно информации следствия, искры от сварочных работы привели к возгоранию паллет с товаром и последующему развитию пожара в гипермаркете, впоследствии его конструкция упала и придавила охранника.

На прошлой неделе пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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