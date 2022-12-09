Что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Точные причины возгорания еще устанавливаются, по предварительным данным, оно могло произойти в ходе сварочных работ стороннего подрядчика торгово-развлекательного центра, сообщили в пресс-службе OBI. Ни компания, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно, а факт их проведения был согласован с торговым центром заранее, пояснили там. В пресс-службе OBI также добавили, что плановая проверка систем пожарной готовности проводилась в конце ноября, в результате нарушений выявлено не было. При этом в МЧС отметили, что в 2022 г. проверок в OBI в Химках не проводили из-за моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24».