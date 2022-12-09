Что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»Погиб как минимум один человек, общий ущерб может составить 20-30 млрд рублей
Утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» произошел пожар. Известно как минимум об одном погибшем. По информации прокуратуры, им оказался сотрудник торгового центра. По последним данным МЧС, площадь пожара превышала 17 000 кв. м, он локализован на 7000 кв. м, площадь обрушения составила 5000 кв. м, к 10:45 мск спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
Судя по кадрам, которые ранее опубликовал Telegram-канал Mash, здание магазина OBI выгорело почти полностью, началось обрушение кровли. Сообщалось также о взрывах в торговом центре. Позже «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы уточнили, что взрывы произошли в строительном отделе OBI, это были банки с краской и аэрозоли.
В пресс-службе OBI подтвердили гибель одного из сотрудников, уточнив, что им мог оказаться охранник. «Возгорание произошло около шести утра, до открытия магазина, когда ни покупателей, ни сотрудников в магазине не было. На месте дежурили двое сотрудников ЧОПа, именно они первыми заметили возгорание. Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ, однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб», — сказано в сообщении OBI.
Точка «Шоколадницы» в Мега не пострадала, сообщил ее представитель. Так же не затронул пожар и One Price Coffee. Во «Вкусно и точка» заявили, что ни само предприятие, ни сотрудники не пострадали, но само заведение закрыто.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). После осмотра места пожара следователи проведут судебно-медицинскую, пожарно-техническую и судебно-оценочную экспертизы, а также изучат документацию.
В СК уточнили, что причины пожара будут устанавливаться. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Ранее «Интерфакс» писал, что в экстренных службах рассматривают как технические версии возгорания в гипермаркете OBI, в частности, короткое замыкание в электросети, так и намеренный поджог, однако позже в МЧС эту версию назвали наименее вероятной.
Точные причины возгорания еще устанавливаются, по предварительным данным, оно могло произойти в ходе сварочных работ стороннего подрядчика торгово-развлекательного центра, сообщили в пресс-службе OBI. Ни компания, ни другие арендаторы не имеют права вести подобные работы самостоятельно, а факт их проведения был согласован с торговым центром заранее, пояснили там. В пресс-службе OBI также добавили, что плановая проверка систем пожарной готовности проводилась в конце ноября, в результате нарушений выявлено не было. При этом в МЧС отметили, что в 2022 г. проверок в OBI в Химках не проводили из-за моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24».
Прием товара в Химках сейчас приостановлен, часть будет возвращена поставщикам, часть – перераспределена по другим магазинам, пояснили в пресс-службе OBI. Покупатели смогут вернуть ранее приобретенный здесь товар, обратившись в любой магазин сети в Москве, добавили там.
Сам объект был застрахован в «Ингосстрахе», говорит источник «Ведомостей», близкий к одной из страховых компаний. В пресс-службе компании эту информацию подтвердили. Размер ущерба уточняется и будет определен после расследования обстоятельств и причин произошедшего пожара, сообщили там. Эксперты компании находятся на постоянной связи с клиентом и проводят все необходимые консультации, добавил ее представитель. Итоговая сумма ущерба может составить около 20 млрд руб., полагает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Стоимость только здания генеральный директор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров оценивает примерно в 1-1,5 млрд руб., однако он отмечает, что эти расходы, скорее всего, будет нести собственник объекта.
Как правило такие сложные активы страхуются по большому комплексному договору страхования имущества, говорит Уфимцев. Пока страховые компании классифицируют случившееся именно в контексте страхового случая, рассуждает он. В России за последнее время было несколько серьезных возгораний больших объектов, в том числе и торговых комплексов, указывает эксперт.
После произошедшего ритейл и ресторанную отрасль ждут массовые проверки пожарной безопасности, считает юрист Александр Королев. Это связано с тем, что МЧС не может проигнорировать сразу три крупных пожара, которые прошли в течение последнего месяца. В частности, 5 ноября произошел пожар в кафе «Полигон» в Костроме. Тогда в результате инцидента погибли 15 человек. 6 декабря сгорел ресторан Zuma во Владивостоке.