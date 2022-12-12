В Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк»
В Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк», сообщили в МЧС Московской области.
«В 08.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, мкр. Савино, улица Пригородная, дом 92», — сказано в сообщении. По указанному адресу находится ТЦ «Стройпарк».
В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия пожарных «наблюдалось горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м». К устранению пожара привлечены 45 человек и 14 единиц техники.
Как отметили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, проводится эвакуация посетителей и персонала. В агентстве уточнили, что пожару присвоен третий уровень сложности.
На кадрах, которые выкладывают в соцсети, видны черные клубы дыма, поднимающиеся от торгового центра. Официальной информации о причине пожара и количестве пострадавших пока нет. По информации ТАСС, один человек пострадал.
На прошлой неделе пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.