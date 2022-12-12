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В Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк»

Ведомости

В Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк», сообщили в МЧС Московской области.

«В 08.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, мкр. Савино, улица Пригородная, дом 92», — сказано в сообщении. По указанному адресу находится ТЦ «Стройпарк».

В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия пожарных «наблюдалось горение мусора на открытой площадке на площади 200 кв. м». К устранению пожара привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

Как отметили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, проводится эвакуация посетителей и персонала. В агентстве уточнили, что пожару присвоен третий уровень сложности.

На кадрах, которые выкладывают в соцсети, видны черные клубы дыма, поднимающиеся от торгового центра. Официальной информации о причине пожара и количестве пострадавших пока нет. По информации ТАСС, один человек пострадал.

На прошлой неделе пожар случился в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Здание магазина выгорело почти полностью, не затронув при этом пристройки, которые стояли поблизости. В результате произошедшего один человек погиб, им оказался охранник ТЦ. В МЧС отметили, что в качестве основной причины пожара рассматривается нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных