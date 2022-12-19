Семь человек пострадали при пожаре на Марковском месторождении в Приангарье
Пожар на на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области ликвидирован, в результате происшествия пострадали семь человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«Пострадали семь человек. Два человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск», – написал он.
Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в местную больницу, а еще одному назначили амбулаторное лечение.
О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили 18 декабря в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа. Как отметил Кобзев, к его тушению были привлечены 155 человек и 37 единиц техники. Какой-либо угрозы населению из-за пожара создано не было, подчеркнул он.
15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета по региону, погибли два человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.