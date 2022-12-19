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Семь человек пострадали при пожаре на Марковском месторождении в Приангарье

Ведомости

Пожар на на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области ликвидирован, в результате происшествия пострадали семь человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Пострадали семь человек. Два человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск», – написал он.

Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в местную больницу, а еще одному назначили амбулаторное лечение. 

О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили 18 декабря в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа. Как отметил Кобзев, к его тушению были привлечены 155 человек и 37 единиц техники. Какой-либо угрозы населению из-за пожара создано не было, подчеркнул он.

15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета по региону, погибли два человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных