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Один человек пострадал при пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области

Ведомости

По предварительным данным, один человек пострадал во время пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

«Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется. Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 кв. м. Присвоен 3-й номер сложности. Предположительно – пострадал 1 человек. Данные будут обновляться», – написал он.

В Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на доклад руководителя тушения пожара с места сообщили, что по состоянию на 00.30 ирк (19:30 мск) площадь возгорания составляет 400 кв. м. В тушении задействовано 45 человек и 17 единиц техники, в состоянии готовности находится аэромобильная группировка регионального управления.

О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа, его ликвидацией занимались частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, также задействованы автоматические системы пожаротушения, и на место были направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута.

«По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около – 1000 кв. м», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета (СК) по региону,  погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных