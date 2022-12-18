Один человек пострадал при пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области
По предварительным данным, один человек пострадал во время пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
«Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется. Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 кв. м. Присвоен 3-й номер сложности. Предположительно – пострадал 1 человек. Данные будут обновляться», – написал он.
В Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на доклад руководителя тушения пожара с места сообщили, что по состоянию на 00.30 ирк (19:30 мск) площадь возгорания составляет 400 кв. м. В тушении задействовано 45 человек и 17 единиц техники, в состоянии готовности находится аэромобильная группировка регионального управления.
О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа, его ликвидацией занимались частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, также задействованы автоматические системы пожаротушения, и на место были направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута.
«По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около – 1000 кв. м», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.
15 декабря в Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Как сообщали в управлении Следственного комитета (СК) по региону, погибли 2 человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести. Пожар на территории нефтезавода в Ангарске начался в 01:00 мск (06:00 по иркутскому времени). К 03:18 мск (08:18 ирк) его удалось локализовать на площади 2500 кв. м. По предварительной информации МЧС, причиной возгорания могла стать загазованность систем технологической установки.