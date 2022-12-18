Один человек пострадал при пожаре на Марковском месторождении в Иркутской области

О возгорании на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в областном управлении МЧС сообщили в 19:05 мск. В управлении уточнили, что пожар возник на технологической установке комплексной подготовки природного газа, его ликвидацией занимались частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, также задействованы автоматические системы пожаротушения, и на место были направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута.