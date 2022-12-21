В МИДе сообщили об отказе России и Индии от расчетов в евро и долларах

Кроме того, в начале декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Путин заявил, что работа по переходу на расчеты в национальных валютах ускорилась. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился.