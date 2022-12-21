В МИДе сообщили об отказе России и Индии от расчетов в евро и долларах
Россия и Индия принципиально отказываются от использования евро и доллара во взаимной торговле. Об этом «РИА Новости» сообщил директор второго департамента МИДа Замир Кабулов.
«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — отметил он.
Кабулов уточнил, что для полноценного перехода нужно решить проблему дисбаланса в торговых операциях: Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает. По словам дипломата, в настоящее время специалисты ищут компромисс в этом вопросе.
В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли.
В начале ноября правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.
Кроме того, в начале декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Путин заявил, что работа по переходу на расчеты в национальных валютах ускорилась. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился.