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Экономика

В МИДе сообщили об отказе России и Индии от расчетов в евро и долларах

Ведомости

Россия и Индия принципиально отказываются от использования евро и доллара во взаимной торговле. Об этом «РИА Новости» сообщил директор второго департамента МИДа Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — отметил он. 

Кабулов уточнил, что для полноценного перехода нужно решить проблему дисбаланса в торговых операциях: Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает. По словам дипломата, в настоящее время специалисты ищут компромисс в этом вопросе.

В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. 

В начале ноября правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.

Кроме того, в начале декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Путин заявил, что работа по переходу на расчеты в национальных валютах ускорилась. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных