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Экономика

Индийские власти разрешили международные торговые расчеты в рупиях

Ведомости

Правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта, передает пресс-служба министерства торговли и промышленности страны.

«Правительство Индии внесло соответствующие изменения... чтобы разрешить расчеты в международной торговле в индийских рупиях, т. е. выставление счетов, оплату и расчеты по экспорту/импорту в индийских рупиях», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что эти изменения предприняты для облегчения и упрощения международных торговых операций в индийских рупиях.

В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.

Летом Bloomberg сообщал, что Индия готовится согласовать с Россией план о торговле в рупиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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