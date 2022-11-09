Индийские власти разрешили международные торговые расчеты в рупиях

«Правительство Индии внесло соответствующие изменения... чтобы разрешить расчеты в международной торговле в индийских рупиях, т. е. выставление счетов, оплату и расчеты по экспорту/импорту в индийских рупиях», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что эти изменения предприняты для облегчения и упрощения международных торговых операций в индийских рупиях.