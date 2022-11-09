Индийские власти разрешили международные торговые расчеты в рупиях
Правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта, передает пресс-служба министерства торговли и промышленности страны.
«Правительство Индии внесло соответствующие изменения... чтобы разрешить расчеты в международной торговле в индийских рупиях, т. е. выставление счетов, оплату и расчеты по экспорту/импорту в индийских рупиях», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что эти изменения предприняты для облегчения и упрощения международных торговых операций в индийских рупиях.
В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.
Летом Bloomberg сообщал, что Индия готовится согласовать с Россией план о торговле в рупиях.