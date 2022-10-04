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Индия намерена вложить в инфраструктуру для иностранных инвесторов $1,2 трлн

Это поможет ей догнать Китай
Глеб Мишутин
Новый проект по созданию инфраструктуры для инвесторов в Индии может стоить $1,2 трлн / Punit PARANJPE / AFP

Индия потратит 100 трлн рупий ($1,2 трлн) на создание инфраструктуры, включая логистическую и информационную, которая повысит инвестиционную привлекательность страны. Об этом 3 октября сообщило индийское издание Economic Times.

По его сведениям, правительство премьера Нарендры Моди видит частью проекта цифровой портал, который объединит 16 министерств. С помощью его предприятия и инвесторы смогут получать «универсальные решения по разработке проектов, их беспрепятственному одобрению и расчету издержек», пишет Economic Times. Пока информация о новом проекте известна лишь в самых общих чертах, не указываются сроки его реализации.

По заявлениям индийских властей, цель программы, получившей название «Гати Шакти», – убедить иностранные компании открыть производства на территории страны. Как заявил секретарь по логистике министерства торговли и промышленности Амрит Лал Мина, создание упомянутого портала позволит «реализовывать проекты без лишней траты времени и средств». Краеугольным камнем «Гати Шакти» является соединение будущих производственных узлов в одну логистическую сеть. Сам же премьер Моди за счет этого хочет повысить технологический уровень страны. Economic Times сообщает, что Индия испытывает серьезные трудности с инфраструктурными проектами – половина из них откладывается, а каждый четвертый выходит за рамки запланированного бюджета. По убеждению Моди, привлечение технологий в страну позволит решить и эту давнюю проблему.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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