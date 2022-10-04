Индия намерена вложить в инфраструктуру для иностранных инвесторов $1,2 трлн

По заявлениям индийских властей, цель программы, получившей название «Гати Шакти», – убедить иностранные компании открыть производства на территории страны. Как заявил секретарь по логистике министерства торговли и промышленности Амрит Лал Мина, создание упомянутого портала позволит «реализовывать проекты без лишней траты времени и средств». Краеугольным камнем «Гати Шакти» является соединение будущих производственных узлов в одну логистическую сеть. Сам же премьер Моди за счет этого хочет повысить технологический уровень страны. Economic Times сообщает, что Индия испытывает серьезные трудности с инфраструктурными проектами – половина из них откладывается, а каждый четвертый выходит за рамки запланированного бюджета. По убеждению Моди, привлечение технологий в страну позволит решить и эту давнюю проблему.