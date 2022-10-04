Индия намерена вложить в инфраструктуру для иностранных инвесторов $1,2 трлн

Индия намерена вложить в инфраструктуру для иностранных инвесторов $1,2 трлнЭто поможет ей догнать Китай
Индия потратит 100 трлн рупий ($1,2 трлн) на создание инфраструктуры, включая логистическую и информационную, которая повысит инвестиционную привлекательность страны. Об этом 3 октября сообщило индийское издание Economic Times.
По его сведениям, правительство премьера Нарендры Моди видит частью проекта цифровой портал, который объединит 16 министерств. С помощью его предприятия и инвесторы смогут получать «универсальные решения по разработке проектов, их беспрепятственному одобрению и расчету издержек», пишет Economic Times. Пока информация о новом проекте известна лишь в самых общих чертах, не указываются сроки его реализации.
По заявлениям индийских властей, цель программы, получившей название «Гати Шакти», – убедить иностранные компании открыть производства на территории страны. Как заявил секретарь по логистике министерства торговли и промышленности Амрит Лал Мина, создание упомянутого портала позволит «реализовывать проекты без лишней траты времени и средств». Краеугольным камнем «Гати Шакти» является соединение будущих производственных узлов в одну логистическую сеть. Сам же премьер Моди за счет этого хочет повысить технологический уровень страны. Economic Times сообщает, что Индия испытывает серьезные трудности с инфраструктурными проектами – половина из них откладывается, а каждый четвертый выходит за рамки запланированного бюджета. По убеждению Моди, привлечение технологий в страну позволит решить и эту давнюю проблему.