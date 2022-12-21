Bloomberg: Россия и Иран вложат миллиарды долларов в новый торговый коридор

«Страны тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, соединенным Каспийским морем. Данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg, показывают, что десятки российских и иранских судов, в том числе те, на которые распространяются санкции, уже курсируют по этому маршруту», — сообщает агентство.