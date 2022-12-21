Bloomberg: Россия и Иран вложат миллиарды долларов в новый торговый коридор
Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут от восточной части Европы до Индийского океана, протяженностью 3000 километров, передает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Россия в рамках этой инициативы стремится установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Иран расширить железнодорожную сеть до порта Чабахар на побережье Оманского залива.
«Страны тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, соединенным Каспийским морем. Данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg, показывают, что десятки российских и иранских судов, в том числе те, на которые распространяются санкции, уже курсируют по этому маршруту», — сообщает агентство.
Формирующийся торговый коридор позволил бы России и Ирану сократить существующие маршруты на тысячи километров. По оценкам эксперта по санкциям и российской внешней политике из лондонского Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, Россия и Иран инвестируют до $25 млрд во внутренний торговый коридор, помогая облегчить поток товаров, который Запад хочет остановить.
«Это область, за которой мы внимательно следим, как за этим маршрутом, так и в целом за ирано–российским сообщением», — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена по санкциям Джеймс О'Брайен.
Осенью Россия и Иран также подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере в рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которые, как сообщалось, имеют большое значение для увеличения объема торговли и ее диверсификации.