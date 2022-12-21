Недельная инфляция в России замедлилась до 0,02%
Инфляция в России на неделе с 13 по 19 декабря замедлилась до 0,02% после 0,19% по результатам прошлой недели, следует из данных Росстата.
С начала декабря рост цен составил 0,73%, с начала года – 11,88%.
В сегменте продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на детские мясные, фруктово-ягодные и овощные консервы — на 0,86%, 0,82% и 0,72% соответственно, куриные яйца – на 0,54%, вареную колбасу — на 0,43%.
В то же время по сравнению с прошлой неделей цены снизились на 18 из 34 наименований продуктов (за исключением плодоовощной продукции). В частности, сильнее всего подешевели сахар и гречка — на 1,66% и 1,2% соответственно, шоколадные конфеты — на 0,9%, рис — на 0,53%, мука — на 0,48%, мясо кур — на 0,37%, свинина — на 0,24%, печенье — на 0,19%. Масло сливочное и подсолнечное, творог, ржаной хлеб, пшено подешевели на 0,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5% после 2,7% неделей ранее. Сильнее всего замедлился рост цен на огурцы – с 8,2 до 3,9%. Морковь подорожала на 3,6%, лук репчатый — на 3,3%, свекла столовая – на 3%, капуста белокочанная – на 1,5%, картофель – на 1,4%, бананы – на 1,2%, помидоры – на 0,4%, яблоки – на 0,2%.
Из наблюдаемых Росстатом непродовольственных товаров сильнее прочих подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,37%, спички и туалетная бумага — на 0,34% и 0,19% соответственно, прокладки гигиенические – на 0,08%. Цены на зубные пасты снизились на 0,4%, на детские подгузники – на 0,3%, а на туалетное мыло – на 0,2%.
За минувшую неделю дизельное топливо выросло в цене на 0,53%, а бензин, напротив, подешевел — на 0,01%.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.