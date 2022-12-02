Быстрый рост цен на продукты за последний месяц заметил каждый второй россиянин

При этом за последний месяц треть россиян отметили повышение цен на мясо и птицу (34%), на молоко (32%) и на рыбу и морепродукты (28%). Каждый четвертый (25%) фиксировал рост цен на хлебобулочные изделия. На рост цен на растительное масло и сахар обратили внимание 20% и 23% респондентов соответственно. Каждый пятый указал на подорожание яиц и круп (22% и 19% соответственно), 18% — на плодоовощную продукцию. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 10% опрошенных.