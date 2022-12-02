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Быстрый рост цен на продукты за последний месяц заметил каждый второй россиянин

Ведомости

За последний месяц 45% россиян отметили, что цены на продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 25 по 27 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

При этом доля россиян, которые имеют соответствующее мнение, последовательно снижается с 20 марта, когда 86% опрошенных отметили быстрый рост цен на товары и услуги, и вышли на плато в 45-55% в августе. В частности, в прошлом месяце такого мнения придерживались 54% респондентов. Каждый третий (29%) отметил сохранение темпов прироста цен, 10% опрошенных сказали, что цены за последний месяц не изменились.

Треть россиян (33%) ожидают, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем сейчас. Месяцем ранее, в ноябре, доля респондентов с таким мнением составляла 30%. Почти каждый второй (41%) считает, что рост цен сохранится на прежнем уровне.

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При этом за последний месяц треть россиян отметили повышение цен на мясо и птицу (34%), на молоко (32%) и на рыбу и морепродукты (28%). Каждый четвертый (25%) фиксировал рост цен на хлебобулочные изделия. На рост цен на растительное масло и сахар обратили внимание 20% и 23% респондентов соответственно. Каждый пятый указал на подорожание яиц и круп (22% и 19% соответственно), 18% — на плодоовощную продукцию. Наименьший рост показали цены на алкогольные напитки, их повышение заметили только 10% опрошенных.

Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства (28%), а также одежда и обувь (22%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (16%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных