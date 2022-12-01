Путин призвал покупать российские товары
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными призвал покупать товары отечественного производства.
«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», – приводит его слова ТАСС.
Встреча главы государствами с участниками II Конгресса молодых ученых прошла в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.
Ранее в ноябре Путин заявил, что Россия не меняет свои огромные планы в сфере социально-экономического развития, несмотря на проведение специальной военной операции.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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