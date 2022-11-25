Путин: планы России по социально-экономическому развитию не изменились

«Несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы. Но они могут быть реализованы, если мы будем так же вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят», — отметил глава российского государства (цитата по ТАСС).