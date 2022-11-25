Путин: планы России по социально-экономическому развитию не изменились
Россия не меняет свои огромные планы в сфере социально-экономического развития, несмотря на проведение специальной военной операции, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
«Несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы. Но они могут быть реализованы, если мы будем так же вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят», — отметил глава российского государства (цитата по ТАСС).
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.