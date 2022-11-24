Госдума одобрила «самый сложный» бюджет на 2023–2025 годы

Макроэкономические предпосылки, заложенные в трехлетний бюджет, умеренно–оптимистичны, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Поэтому в процессе исполнения несколько более вероятны пересмотр плана по доходам и балансу вниз, а по расходам – в меньшей степени, но вверх, отметил эксперт. Выше запланированных доходы могут оказаться при более быстром восстановительном росте российской экономики после спада 2022 г., более высокой цене на нефть и другое сырье, сохранении текущих или более высоких объемов российского экспорта (например, в результате смягчения западных санкций или быстрого нахождения путей их обхода), более слабого курса рубля, чем заложено в бюджет, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При относительно благоприятном развитии экономической ситуации допдоходы бюджета могут быть направлены на сокращение дефицита бюджета, а в случае менее благоприятного – на инвестиции и поддержку системнозначимых отраслей (строительство, развитие отечественной промышленности, импортозамещение), ожидает он.