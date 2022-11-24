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Экономика

Госдума одобрила «самый сложный» бюджет на 2023–2025 годы

Он сверстан с дефицитом на все три года
Любовь Романова
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума в четверг, 24 ноября, одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Первое чтение документа прошло 26 октября, второе – 22 ноября. Теперь закон о новом трехлетнем бюджете будет отправлен на рассмотрение в Совет Федерации, а затем на подпись президенту. Министр финансов Антон Силуанов называл этот бюджет самым сложным в своей карьере. Депутат Андрей Макаров во время рассмотрения документа в возглавляемом им комитете – по бюджету и налогам – высказывал аналогичную точку зрения.

«Этот бюджет – самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях – предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», – указывал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Макарова, ко второму чтению бюджета в комитет поступило 750 поправок, а общий объем перераспределенных средств составил около 2 трлн руб. Как ранее писали «Ведомости», «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению в совокупности на 58,9 млрд руб., они касались расходов на национальную экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Депутаты других партий предложили поправки на общую сумму примерно в 1,5 трлн руб. Правительством было подготовлено в общей сложности 577 поправок, 520 из них предусматривали перераспределение 750 млрд руб. в 2023 г., 650 млрд – в 2024 г., 500 млрд – в 2025 г.

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Согласно документу, расходы бюджета в 2023 г. ожидаются в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. – 29,4 трлн руб., в 2025 г. – 29,2 трлн руб. Доходы 2023 г. должны составить в сумме 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн – нефтегазовые), в 2024 г. – 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. – около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом базовые нефтегазовые поступления на ближайшие три года определены на уровне 8 трлн руб., таким образом, ожидаются дополнительные доходы от нефти и газа в размере 939 млрд руб. в 2023 г., 656,3 млрд руб. – в 2024 г. и 488,5 млрд руб. – в 2025 г.

Дефицит бюджета на протяжении следующей трехлетки будет постепенно снижаться: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн руб., 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн руб., 0,7% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать госзаимствования. При этом в 2023–2024 гг. для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 2,9 трлн и 1,3 трлн руб. соответственно. Объем фонда на конец 2022 г. ожидается на уровне 8,99 трлн руб. (6,2% ВВП), в 2023 г. – 6,3 трлн (4,2%), в 2024 г. – 5,95 трлн (3,7%), в 2025 г. – 6,6 трлн (3,9%).

Макроэкономические предпосылки, заложенные в трехлетний бюджет, умеренно–оптимистичны, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Поэтому в процессе исполнения несколько более вероятны пересмотр плана по доходам и балансу вниз, а по расходам – в меньшей степени, но вверх, отметил эксперт. Выше запланированных доходы могут оказаться при более быстром восстановительном росте российской экономики после спада 2022 г., более высокой цене на нефть и другое сырье, сохранении текущих или более высоких объемов российского экспорта (например, в результате смягчения западных санкций или быстрого нахождения путей их обхода), более слабого курса рубля, чем заложено в бюджет, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При относительно благоприятном развитии экономической ситуации допдоходы бюджета могут быть направлены на сокращение дефицита бюджета, а в случае менее благоприятного – на инвестиции и поддержку системнозначимых отраслей (строительство, развитие отечественной промышленности, импортозамещение), ожидает он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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