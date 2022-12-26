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Экономика

Новак спрогнозировал снижение экспорта газа на четверть по итогам года

Ведомости

По итогам 2022 г. объем экспорта российского газа может снизиться на четверть, добыча будет на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС.

«Что касается газа, то его добыча и экспорт вынужденно упадут. Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 г., а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — сказал он.

При этом производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличится более чем на 8,7%, уточнил Новак. По его словам, с начала года поставки СПГ в страны Евросоюза выросли до 19,4 млрд куб. м.

Вместе с тем объем добычи нефти по итогам этого года увеличится на 2% к 2021 г., до 535 млн тонн, а экспорт вырастет на 7,5% до 242 млн тонн, несмотря на введение санкций и ценового потолка. По предварительным данным Минэкономразвития, первичная переработка нефти снизится на 2,9% до 272 млн тонн, при этом производство автомобильного бензина вырастет на 4,2% до 42,5 млн тонн, а выпуск дизельного топлива — на 5,9% до 85 млн тонн.

Новак подчеркнул, что введение потолка цен сначала на нефть, а затем на газ в течение 5-10 лет может спровоцировать усугубление кризиса и дестабилизацию в Европе. «В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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