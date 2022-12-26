Новак спрогнозировал снижение экспорта газа на четверть по итогам года

Вместе с тем объем добычи нефти по итогам этого года увеличится на 2% к 2021 г., до 535 млн тонн, а экспорт вырастет на 7,5% до 242 млн тонн, несмотря на введение санкций и ценового потолка. По предварительным данным Минэкономразвития, первичная переработка нефти снизится на 2,9% до 272 млн тонн, при этом производство автомобильного бензина вырастет на 4,2% до 42,5 млн тонн, а выпуск дизельного топлива — на 5,9% до 85 млн тонн.