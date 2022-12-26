Новак спрогнозировал снижение экспорта газа на четверть по итогам года
По итогам 2022 г. объем экспорта российского газа может снизиться на четверть, добыча будет на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС.
«Что касается газа, то его добыча и экспорт вынужденно упадут. Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 г., а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — сказал он.
При этом производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличится более чем на 8,7%, уточнил Новак. По его словам, с начала года поставки СПГ в страны Евросоюза выросли до 19,4 млрд куб. м.
Вместе с тем объем добычи нефти по итогам этого года увеличится на 2% к 2021 г., до 535 млн тонн, а экспорт вырастет на 7,5% до 242 млн тонн, несмотря на введение санкций и ценового потолка. По предварительным данным Минэкономразвития, первичная переработка нефти снизится на 2,9% до 272 млн тонн, при этом производство автомобильного бензина вырастет на 4,2% до 42,5 млн тонн, а выпуск дизельного топлива — на 5,9% до 85 млн тонн.
Новак подчеркнул, что введение потолка цен сначала на нефть, а затем на газ в течение 5-10 лет может спровоцировать усугубление кризиса и дестабилизацию в Европе. «В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса», — сказал он.