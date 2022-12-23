Новак назвал главную жертву ограничения цен на газ
В первую очередь, от лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, а не Россия. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
«На сегодняшний день, я хочу сказать, это же европейцы делают как бы против России, обвиняя Россию в росте цен, а фактически это затронет в первую очередь европейских потребителей, европейских поставщиков. Потому что на сегодняшний день в Европу основные поставщики – Норвегия, Алжир, это американский сжиженный газ. Речь идет о том, что эти поставщики в первую очередь пострадают, и это будет как-то их касаться», — сказал Новак (цитата по «РИА Новости»)
Вице-премьер подчеркнул, что на газовым рынке приняты «нелогичные решения». По его словам, еще «никто не понимает до конца, как будет работать этот механизм».
Сегодня ранее Новак заявил, что российские энергоресурсы останутся востребованными в мире, поскольку без них не удастся обеспечить экономическое развитие во всем мире. Углеводороды продолжат играть ключевую роль в мировой энергетике еще долгое время несмотря на распространение возобновляемых источников генерации, из-за чего Москва уверена в востребованности российских ресурсов, добавил вице-премьер.
19 декабря страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.
В Кремле не раз заявляли, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. В сентябре президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал «чушью и бредом» идею ограничить цены на российский газ. Тогда он отмечал, что все происходящее на газовом рынке Европы является результатом деятельности европейских специалистов и Еврокомиссии. Россия же со своей стороны всегда предлагала долгосрочные контракты, на основе которых формировались бы цены, подчеркнул глава государства.