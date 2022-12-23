Новак назвал главную жертву ограничения цен на газ

«На сегодняшний день, я хочу сказать, это же европейцы делают как бы против России, обвиняя Россию в росте цен, а фактически это затронет в первую очередь европейских потребителей, европейских поставщиков. Потому что на сегодняшний день в Европу основные поставщики – Норвегия, Алжир, это американский сжиженный газ. Речь идет о том, что эти поставщики в первую очередь пострадают, и это будет как-то их касаться», — сказал Новак (цитата по «РИА Новости»)