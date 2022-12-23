Новак: без энергоресурсов России будет сложно обеспечить глобальное экономическое развитие
Энергоресурсы России останутся востребованными в мире, поскольку без них не удастся обеспечить экономическое развитие во всем мире, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность», – сказал он (цитата по «Прайм»).
Углеводороды продолжат играть ключевую роль в мировой энергетике еще долгое время несмотря на распространение возобновляемых источников генерации, из-за чего Москва уверена в востребованности российских ресурсов, добавил вице-премьер.
Новак также сообщил, что Россия запретит поставки нефти в поддержавшие потолок цен страны, а добыча в начале 2023 г. может снизиться из-за этого на 500 000 — 700 000 барр./сутки, т. е. на 5-7%, при этом по итогам этого года добыча увеличится на 2% по сравнению с 2021 г. Добыча же газа, по оценке вице-премьера, сократится на 18-20% по итогам 2022 г. – до 671 млрд куб. м.
5 декабря в силу вступил согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
19 декабря ЕС также согласовал и лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.