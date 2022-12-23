Новак: без энергоресурсов России будет сложно обеспечить глобальное экономическое развитие

Новак также сообщил, что Россия запретит поставки нефти в поддержавшие потолок цен страны, а добыча в начале 2023 г. может снизиться из-за этого на 500 000 — 700 000 барр./сутки, т. е. на 5-7%, при этом по итогам этого года добыча увеличится на 2% по сравнению с 2021 г. Добыча же газа, по оценке вице-премьера, сократится на 18-20% по итогам 2022 г. – до 671 млрд куб. м.