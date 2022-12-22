Путин намерен подписать указ об ответе на потолок цен на нефть 26 или 27 декабря

Глава государства неоднократно говорил об отсутствии потерь у России на фоне установленной предельной цены на нефть. Об этом он говорил 9 декабря на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. В тот же день Путин заявил, что в ближайшее время должен выйти указ по ответным мерам. Президент также добавил, что уровень потолка цен соответствует тем ценам, по которым Россия сегодня продает нефть. «В этом смысле нас это решение не затрагивает», — отметил он.