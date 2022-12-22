Путин намерен подписать указ об ответе на потолок цен на нефть 26 или 27 декабря
Указ об ответных мерах на решение ввести потолок цен на российскую нефть будет подписан в начале следующей недели — 26 или 27 декабря, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
«Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры», — заявил российский президент (цитата по «РИА Новости»).
На пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением «геополитические оппоненты и противники» страны пытаются ограничить доходы российского бюджета. «Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет», — заверил Путин.
Глава государства неоднократно говорил об отсутствии потерь у России на фоне установленной предельной цены на нефть. Об этом он говорил 9 декабря на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. В тот же день Путин заявил, что в ближайшее время должен выйти указ по ответным мерам. Президент также добавил, что уровень потолка цен соответствует тем ценам, по которым Россия сегодня продает нефть. «В этом смысле нас это решение не затрагивает», — отметил он.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В Кремле заявляли, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.