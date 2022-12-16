Песков заявил о скором ответе России на потолок цен на нефть
Ответные меры России на введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть ожидаются скоро, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Досогласовываются последние моменты, ожидаем, что это произойдет скоро», — ответит Песков на вопрос, когда ожидать ответа России.
Накануне, 15 декабря, представитель Кремля заявил, что указ президента в ответ на введение потолка цен на российскую нефть ожидается на этой неделе. О том, что подготовка ответных мер завершается, Песков сообщил 8 декабря.
Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
9 декабря Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию говорил, что после введения потолка цен на нефть у России не будет потерь ни при каких обстоятельствах. Глава российского государства добавил, что уровень потолка цен соответствует тем ценам, по которым Россия сегодня продает нефть.
Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введение ограничения и считают его абсурдным. Шаг, на который пошли страны Запада, чреват проблемами для рынков уже в среднесрочной перспективе, говорил ранее Песков.